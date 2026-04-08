В Польше арестовали подозреваемого в подстрекательстве к поджогу чешского завода

Агентство внутренней безопасности Польши задержало третьего подозреваемого, которого обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к поджогу оружейного завода в чешском городе Пардубице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил пресс-секретарь агентства Яцек Добжинский на платформе X.

Задержание 23-летнего поляка произошло в Зеленой Гуре. Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.

На основании материалов, собранных правоохранителями, Мазовецкая прокуратура начала следствие по этому делу.

На прошлой неделе Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух поляков, которых подозревают в пособничестве и подстрекательстве к поджогу помещения завода в Пардубице. Аресты произошли в сотрудничестве с чешскими правоохранителями.

Напомним, в ночь на 20 марта неизвестные подожгли помещение оружейного завода компании LPP Holding в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя малоизвестная группа Earthquake Faction, протестующая против сотрудничества с Израилем.

В компании LPP Holding опровергли сотрудничество с израильскими производителями. В то же время известно, что на заводе, подвергшемся пожару, изготавливались дроны для Украины. Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что реальной целью атаки могло быть производство беспилотников для Украины.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Пожар с политическими последствиями: кто атаковал производство оружия для ВСУ в Чехии.