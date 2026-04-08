У МЗС розповіли, на якому етапі перебуває справа щодо українських інкасаторів

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розповів, на якому етапі перебуває справа щодо захоплення Угорщиною інкасаторських авто та вилучення готівки і золота 5 березня.

Про це він розповів у відповідь на питання "Європейської правди".

За словами Тихого, наразі справа розгортається в юридичній площині.

"Працюють адвокати, зокрема наших банків. Вони працюють над поверненням вкрадених в України коштів, вкрадених з державного банку", – розповів він.

Речник МЗС повторив позицію українського зовнішньополітичного відомства, яке вважає цю ситуацію "актом державного бандитизму".

"Угорщина викрала людей і гроші, які пересувалися в рамках міжнародних угод між Австрією та Україною, й взагалі до Угорщини жодного стосунку не мали. На жаль, немає жодних меж, які не готовий перейти уряд Орбана", – наголосив Тихий.

Нагадаємо, автомобілі інкасаторів з пошкодженим обладнанням повернули Ощадбанку, вилучені з них цінності залишаються в Угорщині.

Зазначимо, цього ж дня в угорському уряді заявили, що Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) оприлюднила "нові докази" у справі захоплення українських інкасаторських авто та вилучення готівки і золота.

Там стверджують, що угорські слідчі встановили, що в броньованих автомобілях начебто перевозилися "щойно надруковані євро та долари".

Як писали, протягом всього періоду тримання під вартою в Угорщині на початку березня інкасатори Ощадбанку перебували у кайданках, один з них між допитами отримав дві ін’єкції.

Представник Ощадбанку подав скаргу до головної прокуратури Угорщини у справі інкасаторів.

Детально про безпрецедентний інцидент в Угорщині – у статті "Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі".