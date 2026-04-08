Угорщина заявила про "нові докази" у справі українських інкасаторів

В угорському уряді заявили, що Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) оприлюднила "нові докази" у справі захоплення українських інкасаторських авто та вилучення готівки і золота 5 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував у соцмережах речник угорського уряду Золтан Ковач.

Ковач заявив, що слідчі встановили, що в броньованих автомобілях начебто перевозилися "щойно надруковані євро та долари".

Він стверджує, що купюри ніколи не потрапляли в обіг. За його словами, вони "пов’язані з низкою банків, зокрема з українським Ощадбанком, а також з фінансовими установами Польщі та Гібралтару".

"Серед доказів є відео, на якому нібито показано колишнього генерал-майора української розвідки, який фальсифікує документи в туалеті автозаправки, тоді як його спільники обговорюють платежі, пов’язані з корупцією. Вантаж становив близько $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота, походження та призначення яких залишаються нез’ясованими", – заявив речник угорського уряду.

За його словами, NAV "звернулася з проханням про міжнародне співробітництво та відкинула звинувачення у незаконних діях, наголосивши, що всі слідчі дії були задокументовані та проведені відповідно до закону".

Нагадаємо, автомобілі інкасаторів з пошкодженим обладнанням повернули Ощадбанку, вилучені з них цінності залишаються в Угорщині.

Як писали, протягом всього періоду тримання під вартою в Угорщині на початку березня інкасатори Ощадбанку перебували у кайданках, один з них між допитами отримав дві ін’єкції.

Представник Ощадбанку подав скаргу до головної прокуратури Угорщини у справі інкасаторів.

Детально про безпрецедентний інцидент в Угорщині – у статті "Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі".