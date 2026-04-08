В МИД рассказали, на каком этапе находится дело об украинских инкассаторах
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий рассказал, на каком этапе находится дело о захвате Венгрией инкассаторских автомобилей и изъятии наличных денег и золота 5 марта.
Об этом он сообщил в ответ на вопрос "Европейской правды".
По словам Тихого, сейчас дело развивается в юридической плоскости.
"Работают адвокаты, в частности наших банков. Они работают над возвращением похищенных у Украины средств, похищенных из государственного банка", – рассказал он.
Пресс-секретарь МИД повторил позицию украинского внешнеполитического ведомства, которое считает эту ситуацию "актом государственного бандитизма".
"Венгрия похитила людей и деньги, которые перемещались в рамках международных соглашений между Австрией и Украиной и вообще к Венгрии никакого отношения не имели. К сожалению, нет никаких границ, которые не готов перейти правительство Орбана", – подчеркнул Тихий.
Напомним, автомобили инкассаторов с поврежденным оборудованием вернули Ощадбанку, изъятые из них ценности остаются в Венгрии.
Отметим, в тот же день в венгерском правительстве заявили, что Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) обнародовала "новые доказательства" по делу о захвате украинских инкассаторских автомобилей и изъятии наличных денег и золота.
Там утверждают, что венгерские следователи установили, что в бронированных автомобилях якобы перевозились "только что напечатанные евро и доллары".
Как сообщалось, в течение всего периода содержания под стражей в Венгрии в начале марта инкассаторы Ощадбанка находились в наручниках, один из них между допросами получил две инъекции.
Представитель Ощадбанка подал жалобу в главную прокуратуру Венгрии по делу инкассаторов.
Подробно о беспрецедентном инциденте в Венгрии – в статье "Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше".