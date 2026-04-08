В МИД рассказали, на каком этапе находится дело об украинских инкассаторах

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий рассказал, на каком этапе находится дело о захвате Венгрией инкассаторских автомобилей и изъятии наличных денег и золота 5 марта.

Об этом он сообщил в ответ на вопрос "Европейской правды".

По словам Тихого, сейчас дело развивается в юридической плоскости.

"Работают адвокаты, в частности наших банков. Они работают над возвращением похищенных у Украины средств, похищенных из государственного банка", – рассказал он.

Пресс-секретарь МИД повторил позицию украинского внешнеполитического ведомства, которое считает эту ситуацию "актом государственного бандитизма".

"Венгрия похитила людей и деньги, которые перемещались в рамках международных соглашений между Австрией и Украиной и вообще к Венгрии никакого отношения не имели. К сожалению, нет никаких границ, которые не готов перейти правительство Орбана", – подчеркнул Тихий.

Напомним, автомобили инкассаторов с поврежденным оборудованием вернули Ощадбанку, изъятые из них ценности остаются в Венгрии.

Отметим, в тот же день в венгерском правительстве заявили, что Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) обнародовала "новые доказательства" по делу о захвате украинских инкассаторских автомобилей и изъятии наличных денег и золота.

Там утверждают, что венгерские следователи установили, что в бронированных автомобилях якобы перевозились "только что напечатанные евро и доллары".

Как сообщалось, в течение всего периода содержания под стражей в Венгрии в начале марта инкассаторы Ощадбанка находились в наручниках, один из них между допросами получил две инъекции.

Представитель Ощадбанка подал жалобу в главную прокуратуру Венгрии по делу инкассаторов.

