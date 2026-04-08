Качка: ЕС поддержал просьбы Украины о переходных периодах в ходе переговоров о вступлении

Начало переговоров Украины о вступлении в ЕС по кластерам 3, 4 и 5 показало, что европейские партнеры положительно отнеслись к просьбам Киева о переходных периодах в связи с серьезными изменениями.

Об этом рассказал на встрече с журналистами вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как известно, на переговорах о вступлении государства-кандидаты в целом должны отчитаться о принятии всего общего законодательства ЕС, однако предметом переговоров может быть обоснованная отсрочка некоторых норм. Украина подала свои запросы на такие переходные периоды; эта информация является непубличной.

Тарас Качка пояснил, что ЕС уже дал предварительное согласие на переходные периоды еще 17 марта, когда официально передал Украине условия вступления (критерии, или "бенчмарки") по переговорным кластерам 3, 4 и 5.

"Мы получили очень реалистичные, очень хорошие бенчмарки, потому что, в принципе, большинство запросов на наши переходные периоды в ЕС приняли. А мы запрашивали много переходных периодов – в частности, по окружающей среде, по энергоэффективности и т. д. (речь идет о главах кластера 4 – ЕП). Также по аграрному кластеру №5 – очень хорошие ориентиры по 11-й главе, и по 12-й тоже есть четкое понимание по вопросам перехода в отношении продовольственной безопасности. На самом деле – очень и очень неплохие", – поделился оценкой вице-премьер.

Отвечая на вопрос ЕП, Тарас Качка пояснил, что сторона ЕС формулирует свое согласие, отмечая в документально зафиксированных условиях вступления, что "с пониманием относится к запросу Украины" по тому или иному вопросу.

"Теперь наша задача – представить ЕС имплементационные планы, то есть – как мы видим свои действия во время этих переходных периодов, что мы в это время делаем", – добавил вице-премьер.

Как сообщалось, в марте еврокомиссар Кос объявила "неофициально открытыми" для Украины все кластеры.

