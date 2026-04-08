Ощадбанк: Угорщина сфальсифікувала відео, яке подала як "доказ" у справі інкасаторів

Ощадбанк заявив, що в Угорщині сфальсифікували відео, яке представили як "доказ" у справі незаконного затримання українських інкасаторів та коштів банку на початку березня.

Про це йдеться у заяві банку, оприлюдненій 8 квітня, повідомляє "Європейська правда".

У середу угорське Національне податкове та митне управління (NAV) опублікувало заяву про поточний стан "розслідування" справи. У своїй заяві NAV оприлюднила посилання на відео, яке, ймовірно, було отримане з мобільного телефону одного з інкасаторів, затриманих в Угорщині.

Протягом майже одного місяця угорський слідчий орган не надав відповіді на численні запити щодо правових підстав утримання майна співробітників Ощадбанку, зокрема мобільного телефону одного з інкасаторів, а також щодо доступу до інформації, що на ньому міститься.

За таких обставин банк вважає, що вилучення мобільного телефону, подальше його утримання та доступ до його вмісту є протиправним.

Відповідно, публікація відео з цього пристрою також є незаконною, наголосили у банку.

"Ощадбанк офіційно заявляє, що опубліковане відео було фальсифіковано. Відео містить звук розмови членів інкасаторської бригади. Для публікації на угорську аудиторію було накладено субтитри угорською мовою, до яких додано неіснуючу в звуковій доріжці фразу "корупційні гроші". Саме на цій, спеціально доданій, фразі й ґрунтуються висновки NAV у прив’язці цього відео до справи про незаконне затримання коштів Ощадбанку", – йдеться у заяві Ощадбанку.

Як наголосили у фінустанові, опубліковане відео – архівне і було записано 10 березня 2025 року поблизу Відня.

Всі інкасаторські машини обладнано мобільним офісом, який включає в тому числі ноутбук і принтер для друку документів. Однак під час поїздки 10 березня 2025 року на маршруті сталась поломка інвертора. Через це бригада була змушена скористатись доступом до електромережі для друку документів на паркувальному майданчику.

Пакет документів для отримання вантажу, що був роздрукований, включав CMR, пакувальний лист, інвойс, тікет, а підпис керівника групи на документах був завірений печаткою.

"Всі зазначені процеси відповідним чином задокументовано та внесено до системи митних органів відправника (Євросоюзу) та митних органів України. Оригінали документів, що відображені на відео, є в наявності та містять відповідні штампи митних органів Угорщини та України", – йдеться у заяві Ощадбанку.

Вибір паркувального майданчика для доступу до електромережі був зумовлений тим, що бригада інкасаторів на коротких маршрутах не користується готелями, авто обладнано мобільними ліжками для ночівлі.

Ощадбанк вимагає негайного повернення всіх незаконно вилучених активів і залишає за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації.

