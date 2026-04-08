Ощадбанк: Венгрия фальсифицировала видео по делу украинских инкассаторов

Ощадбанк заявил, что в Венгрии сфальсифицировали видео, которое представили в качестве "доказательства" по делу о незаконном задержании украинских инкассаторов и средств банка в начале марта.

Об этом говорится в заявлении банка, обнародованном 8 апреля, сообщает "Европейская правда".

В среду венгерское Национальное налоговое и таможенное управление (NAV) опубликовало заявление о текущем состоянии "расследования" дела. В своем заявлении NAV обнародовало ссылку на видео, которое, вероятно, было получено с мобильного телефона одного из инкассаторов, задержанных в Венгрии.

В течение почти одного месяца венгерский следственный орган не предоставил ответа на многочисленные запросы относительно правовых оснований удержания имущества сотрудников Ощадбанка, в частности мобильного телефона одного из инкассаторов, а также относительно доступа к информации, содержащейся на нем.

В таких обстоятельствах банк считает, что изъятие мобильного телефона, его дальнейшее удержание и доступ к его содержимому являются противоправными.

Соответственно, публикация видео с этого устройства также является незаконной, подчеркнули в банке.

"Ощадбанк официально заявляет, что опубликованное видео было сфальсифицировано. Видео содержит звук разговора членов инкассаторской бригады. Для публикации для венгерской аудитории были наложены субтитры на венгерском языке, к которым добавлена несуществующая в звуковой дорожке фраза "коррупционные деньги". Именно на этой, специально добавленной, фразе и основываются выводы NAV в привязке этого видео к делу о незаконном удержании средств Ощадбанка", – говорится в заявлении Ощадбанка.

Как подчеркнули в финучреждении, опубликованное видео – архивное и было записано 10 марта 2025 года вблизи Вены.

Все инкассаторские машины оборудованы мобильным офисом, который включает в том числе ноутбук и принтер для печати документов. Однако во время поездки 10 марта 2025 года на маршруте произошла поломка инвертора. Из-за этого бригада была вынуждена воспользоваться доступом к электросети для печати документов на парковочной площадке.

Пакет документов для получения груза, который был распечатан, включал CMR, упаковочный лист, инвойс, тикет, а подпись руководителя группы на документах была заверена печатью.

"Все указанные процессы надлежащим образом задокументированы и внесены в систему таможенных органов отправителя (Евросоюза) и таможенных органов Украины. Оригиналы документов, запечатленных на видео, имеются в наличии и содержат соответствующие штампы таможенных органов Венгрии и Украины", – говорится в заявлении Ощадбанка.

Выбор парковочной площадки для доступа к электросети был обусловлен тем, что бригада инкассаторов на коротких маршрутах не пользуется гостиницами, автомобили оборудованы мобильными кроватями для ночлега.

Ощадбанк требует немедленного возврата всех незаконно изъятых активов и оставляет за собой право на юридические действия против распространения дезинформации.

Напомним, представитель Ощадбанка подал жалобу в главную прокуратуру Венгрии по делу инкассаторов.

