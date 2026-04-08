Прем’єр Франції обіцяє простежити, щоб АЗС не забули знизити ціни з падінням цін на нафту

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню пообіцяв простежити, щоб зниження цін для французьких автомобілістів відбулося "так само швидко, як їхнє підвищення" через війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Після оголошень про зупинку "гарячої війни" між США та Іраном Лекорню оголосив, що уряд збере на зустріч представників компаній-дистрибуторів пального та акцентує, що від них очікують чесної реакції відповідно до падіння цін на нафту.

"Коли глобальні ціни знижуються, ціни на колонках також мають знизитися – так само швидко, як росли. Уряд за цим простежить", – заявив прем’єр.

За його словами, з цією метою буде запроваджено спеціальний контроль за ціновою поведінкою операторів ринку.

"Ніхто не має нагрівати руку на цій кризі – ні у минулому, ні завтра", – додав він.

В асоціаціях представників галузі кажуть, що вже ближчими днями слід очікувати зниження цін на 5-10 євроцентів.

Дизель, який у Франції є найбільш ходовим пальним, станом на середу коштує в середньому 2,38 євро за літр – на 65 центів дорожче, ніж до 28 лютого. Найпопулярніший бензин SP95-E10 продається за 2,02 євро за літр – на 27 євроцентів дорожче, ніж до війни на Близькому Сході.

Польща поки не скасує обмеження цін на пальне попри припинення вогню на Близькому Сході.

Тим часом Європейська комісія надіслала листи Польщі та Іспанії, в яких повідомила, що зниження ставки ПДВ на пальне суперечить законодавству ЄС.