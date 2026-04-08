Польща не скасує обмеження цін на пальне попри припинення вогню на Близькому Сході

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив у середу, 8 квітня, що уряд не має наміру відмовлятися від пакета заходів "Нижчі ціни на пальне", попри оголошення припинення вогню на Близькому Сході.

Про це Туск сказав перед засіданням уряду, його слова передає RMF24, пише "Європейська правда".

Згадуючи про припинення вогню на Близькому Сході, прем’єр-міністр Польщі підкреслив перед засіданням уряду, що в контексті цін на пальне уряд має намір "грати напевно".

"Ми не маємо наміру відмовлятися від цього механізму, який ми запровадили, тому що будемо грати напевно. Тим більше, що, чесно кажучи, ситуація все ще дуже напружена", – підкреслив він.

Прем’єр Польщі наголосив, що механізм обмеження цін на пальне залишається чинним, відповідно до закону, ще "на багато тижнів".

Туск також зазначив, що припинення вогню має "прямі наслідки для цін на пальне".

"Гадаю, що починаючи з п’ятниці, позитивний ефект буде відчутний на польських заправках", – додав він.

Як відомо, 30 березня у Польщі набув чинності указ, який знижує акциз на бензин та дизельне пальне на тлі різкого стрибка цін на пальне у зв’язку з війною в Ірані.

Також знизили податки на пальне Італія та Іспанія.

Напередодні ЗМІ писали, що посадовці Європейського Союзу закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки з метою компенсації стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.