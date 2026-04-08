Премьер Франции обещает проследить, чтобы АЗС не забыли снизить цены с падением цен на нефть

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню пообещал проследить, чтобы снижение цен для французских автомобилистов произошло "так же быстро, как их повышение" из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

После объявлений об остановке "горячей войны" между США и Ираном Лекорню объявил, что правительство соберет на встречу представителей компаний-дистрибьюторов топлива и акцентирует, что от них ожидают честной реакции в соответствии с падением цен на нефть.

"Когда глобальные цены снижаются, цены на заправках также должны снизиться – так же быстро, как росли. Правительство за этим проследит", – заявил премьер.

По его словам, с этой целью будет введен специальный контроль за ценовым поведением операторов рынка.

"Никто не должен нагревать руку на этом кризисе – ни в прошлом, ни завтра", – добавил он.

В ассоциациях представителей отрасли говорят, что уже в ближайшие дни следует ожидать снижения цен на 5-10 евроцентов.

Дизель, который во Франции является самым ходовым топливом, по состоянию на среду стоит в среднем 2,38 евро за литр – на 65 центов дороже, чем до 28 февраля. Самый популярный бензин SP95-E10 продается по 2,02 евро за литр – на 27 евроцентов дороже, чем до войны на Ближнем Востоке.

Польша пока не отменит ограничения цен на топливо, несмотря на прекращение огня на Ближнем Востоке.

Между тем Европейская комиссия направила письма Польше и Испании, в которых сообщила, что снижение ставки НДС на топливо противоречит законодательству ЕС.