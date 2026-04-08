Ни один из шести обещанных Норвегией F-16 до сих пор не прибыл в Украину

В августе 2023 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил во время визита в Киев, что его страна передаст истребители F-16 Украине, однако до сих пор ни один из самолетов не был доставлен на украинскую территорию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

NRK получило информацию от нескольких источников, говоривших на условиях анонимности, о состоянии самолетов F-16, которые Норвегия подарила Украине. Из шести F-16, которые Норвегия пообещала передать в дар, ни один еще не был доставлен на территорию Украины.

Два из этих шести самолетов ранее использовались для обучения украинских пилотов в Дании, но сейчас они находятся на ремонте в Бельгии. Они, как сообщается, стоят там уже более года.

Четыре других самолета F-16 не могли летать, когда их отправили из Норвегии. Они были отправлены частями в ящиках транспортным самолетом в апреле 2025 года. Все они также находятся в той же мастерской компании Sabena в Бельгии.

NRK известно, что существуют значительные проблемы с мощностями для обслуживания и подготовки самолетов F-16 в мастерской Sabena в Бельгии. Это является основной причиной того, почему норвежские самолеты F-16 еще не в Украине.

Объем работ на четырех самолетах большой. Чтобы их подготовить, понадобится около года, если компания Sabena начнет работы сейчас.

"Четырем самолетам, которые были доставлены в ящиках в Sabena в Бельгии, не хватает около 100 частей каждому. Поэтому на их сборку уйдет много времени", – рассказал на условиях анонимности консультант украинской армии.

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик подтвердил, что самолеты до сих пор находятся в мастерской в Бельгии.

"Сейчас самолеты находятся на подготовке в компании Sabena в Бельгии. Именно Украина, в консультации со странами-донорами, определяет приоритеты в Sabena, включая подготовку новых самолетов и техническое обслуживание самолетов, которые уже используются в Украине", – отметил министр в заявлении, направленном по электронной почте.

Он сообщил, что право собственности на самолеты было передано от Норвегии к Украине в 2024 и 2025 годах.

В то же время он признал, что лучшие самолеты F-16, которые были в наличии на момент, когда Норвегия прекратила эксплуатацию F-16, были переданы Румынии, а не Украине.

"32 самолета, которые были в лучшем состоянии, а также ремонтное оборудование и запасные части, были впоследствии проданы Румынии по договоренности, чтобы поддержать союзную страну в укреплении НАТО в Южной Европе", – заявил министр.