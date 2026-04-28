Палата громад Британії не підтримала початок розслідування проти Стармера

Палата громад Великої Британії більшістю голосів відхилила пропозицію розпочати парламентське розслідування проти прем’єр-міністра Кіра Стармера щодо призначення послом у США Пітера Мендельсона, звинуваченого у зв’язках з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Депутати проголосували проти цієї пропозиції з результатом 335 голосів проти 223.

92 законодавці утрималися, включаючи спікера та членів парламенту, які були відсутніми на засіданні.

Голосування відбулося після того, як члени Палати громад витратили близько п'яти годин на обговорення про те, чи слід розслідувати діяльність прем'єр-міністра.

Пропозиція була зосереджена навколо звинувачень проти Стармера у введенні парламенту в оману, коли той заявив, що під час призначення Пітера Мендельсона послом США було дотримано "повної належної процедури", а під час процесу його перевірки "не здійснювалося жодного тиску".

Нова хвиля політичного скандалу спалахнула у Британії після того, як стало відомо, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Крім того, ексзаступник міністерки закордонних справ Оллі Роббінс, заявив, що процес перевірки Мендельсона відбувався в умовах "постійного тиску" з боку офісу Стармера, де прагнули, щоб той обійняв посаду якомога швидше.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єрство Кіра Стармера вже перебувало під загрозою після того, як Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. З них випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Мендельсон надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

