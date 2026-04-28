Безробіття в Іспанії різко зросло з часів пандемії

Рівень безробіття в Іспанії продемонстрував найбільше квартальне зростання з початку пандемії COVID-19, попри загальну стійкість іспанської економіки.

Про це свідчать дані національного статистичного управління, оприлюднені у вівторок, 28 квітня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

За підсумками тримісячного періоду, що завершився в березні, рівень безробіття зріс до 10,83%, що на 0,9 відсоткового пункту більше, ніж у попередньому кварталі.

Востаннє подібне різке погіршення ситуації на ринку праці фіксувалося у 2020 році, на тлі пандемії.

Попри негативну динаміку зайнятості, Іспанія залишається однією з найуспішніших великих економік єврозони в останні роки, зокрема завдяки політиці, що підтримує імміграцію та внутрішнє зростання.

У Міністерстві економіки намагаються зберігати стриманий оптимізм, наголошуючи, що поточний рівень безробіття є найнижчим для першого кварталу з 2008 року.

