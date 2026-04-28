У брюссельському аеропорту можуть скасувати половину рейсів через страйк

Новини — Вівторок, 28 квітня 2026, 21:15 — Уляна Кричковська

Близько половини рейсів, що вилітають з Брюссельського аеропорту 12 травня, можуть бути скасовані через загальнонаціональну демонстрацію в Бельгії, організовану профспілками. 

Про це повідомила адміністрація аеропорту, пише The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Акція протесту спрямована проти політики федерального уряду і стане черговою в серії протестів, які тривають у країні протягом останніх місяців.

В аеропорту зазначили, що у співпраці з усіма службами намагаються забезпечити виконання максимально можливої кількості рейсів, однак через участь у страйку працівників безпеки та наземного обслуговування уникнути серйозних перебоїв неможливо.

Авіакомпаніям рекомендовано скоротити кількість вильотів у цей день, щоб зменшити навантаження на інфраструктуру та уникнути затримок. 

Водночас очікується, що прибуття рейсів постраждає мінімально.

За даними аеропорту, це буде вже дев’ятий випадок з початку 2025 року, коли робота летовища в Брюсселі порушується через акції профспілок.

У квітні у німецькій авіакомпанії Lufthansa тривали страйки, внаслідок чого фіксувалися масштабні перебої в роботі авіаперевізника та скасування численних рейсів у німецьких аеропортах. 

На тлі цього Lufthansa вирішила раніше, ніж планувалося, скоротити діяльність своєї регіональної дочірньої компанії Lufthansa Cityline та зменшити обсяги перевезень основної авіалінії. 

