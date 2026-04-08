Трамп: прямі переговори між США й Іраном відбудуться дуже скоро

Американський президент Дональд Трамп заявив, що прямі переговори між Іраном і США щодо мирного врегулювання відбудуться "дуже скоро".

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент сказав у коментарі New York Post.

Пакистан запропонував провести саміт в Ісламабаді вже в п'ятницю після того, як переговорна команда Трампа, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса і спеціального посланця Стіва Віткоффа, працювала з лідерами цієї країни над досягненням угоди про припинення бойових дій.

"У нас будуть Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джей Ді – можливо, Джей Ді, я не знаю. Є питання безпеки", – сказав Трамп у телефонному інтерв’ю.

Трамп заявив, що переговори відбудуться "дуже скоро, насправді – вони відбудуться дуже скоро".

Повідомляли, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.

8 квітня Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

Пізніше Трамп пригрозив запровадити тарифи проти країн, які постачатимуть зброю Ірану.