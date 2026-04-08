Трамп: прямые переговоры между США и Ираном состоятся очень скоро

Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямые переговоры между Ираном и США по мирному урегулированию состоятся "очень скоро".

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент сказал в комментарии New York Post.

Пакистан предложил провести саммит в Исламабаде уже в пятницу после того, как переговорная команда Трампа, включая вице-президента Джей Ди Венса и специального посланника Стива Уиткоффа, работала с лидерами этой страны над достижением соглашения о прекращении боевых действий.

"У нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди – возможно, Джей Ди, я не знаю. Есть вопросы безопасности", – сказал Трамп в телефонном интервью.

Трамп заявил, что переговоры состоятся "очень скоро, на самом деле – они состоятся очень скоро".

Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию планируется провести 10 апреля в Исламабаде.

8 апреля Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

Позже Трамп пригрозил ввести пошлины против стран, которые будут поставлять оружие Ирану.