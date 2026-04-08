У Трампа кажуть, що його "червоні лінії" у вимогах до Ірану не змінились

У пресслужбі Білого дому заявили, що "червоні лінії" президента Дональда Трампа у вимогах до Ірану для припинення війни залишились незмінними.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це на брифінгу 8 квітня заявила речниця Керолайн Лівітт.

Лівітт зазначила, що цього разу Іран запропонував "більш розумний" план, порівняно з першим з 10-пунктів, який був неприйнятним для США.

"Президент Трамп і команда вирішили, що новий скоригований план є "робочою" основою для того, щоб вести переговори та узгоджувати його з нашою пропозицією з 15-ти пунктів", – розповіла речниця.

"Червоні лінії" президента, зокрема стосовно згортання іранської програми збагачення урану, не змінилися. І ідея про те, що президент Трамп взагалі міг погодитися на іранський "список побажань" як на угоду – цілковито абсурдна", – додала вона.

Тегеран у згаданому "плані з 10 пунктів" вимагав припинення бойових дій у регіоні, включно з територією Лівану, виведення американських сил з регіону, зняття санкцій, визнання за ним права продовжувати програму збагачення урану та збереження контролю над Ормузькою протокою.

Трамп категорично заявив, що іранська програма збагачення урану "не відбуватиметься" і що Штати збираються вивезти з території Ірану наявні там запаси збагаченого урану.

Нагадаємо, вночі 8 квітня США та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди. При цьому обидві сторони заявляють про свою "перемогу". В рамках домовленості Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства.

10 квітня очікуються переговори американської та іранської делегацій в Ісламабаді, столиці Пакистану. Делегацію США має очолити віцепрезидент Джей Ді Венс.

Від Ірану вже надходять сигнали про намір відійти від домовленості зі США, якщо Ізраїль продовжить удари по території Лівану. Низка країн регіону протягом 8 квітня заявили про нові іранські удари.