Трамп заявив, що США співпрацюватимуть з Іраном, щоб "викопати та вивезти" уран

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США співпрацюватимуть з Іраном, щоб "викопати та вивезти" те, що він назвав "ядерним пилом" – ймовірно, маючи на увазі збагачений уран.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп також зазначив, що "Іран не буде збагачувати уран", хоча раніше іранський режим неодноразово наголошував на своєму праві збагачувати уран.

"Сполучені Штати будуть тісно співпрацювати з Іраном, який, як ми встановили, пройшов через те, що стане дуже продуктивною зміною режиму! Збагачення урану не відбуватиметься, і Сполучені Штати, співпрацюючи з Іраном, викопають і вивезуть весь глибоко закопаний (бомбардувальниками B-2) ядерний "пил", – написав він.

Трамп додав, що над Іраном "здійснюється дуже ретельне супутникове спостереження".

"Ми ведемо і будемо вести переговори з Іраном щодо скасування мит і санкцій. Багато з 15 пунктів вже узгоджено", – зауважив він.

Як відомо, 8 квітня Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

Президент Володимир Зеленський вважає припинення вогню між США та Іраном правильним кроком.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав усі сторони конфлікту на Близькому Сході "повністю дотримуватися" режиму припинення вогню для проведення подальших переговорів.