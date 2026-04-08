У Трампа говорят, что его "красные линии" в требованиях к Ирану не изменились

В пресс-службе Белого дома заявили, что "красные линии" президента Дональда Трампа в требованиях к Ирану для прекращения войны остались неизменными.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом на брифинге 8 апреля заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Ливитт отметила, что на этот раз Иран предложил "более разумный" план по сравнению с первым из 10-пунктов, который был неприемлемым для США.

"Президент Трамп и команда решили, что новый скорректированный план является „рабочей" основой для того, чтобы вести переговоры и согласовывать его с нашим предложением из 15-ти пунктов", – рассказала пресс-секретарь.

"Красные линии" президента, в частности относительно сворачивания иранской программы обогащения урана, не изменились. Идея о том, что президент Трамп вообще мог согласиться на иранский "список желаний" как на сделку – полностью абсурдна", – добавила она.

Тегеран в упомянутом "плане из 10 пунктов" требовал прекращения боевых действий в регионе, включая территорию Ливана, вывода американских сил из региона, снятия санкций, признания за ним права продолжать программу обогащения урана и сохранения контроля над Ормузским проливом.

Трамп категорически заявил, что иранская программа обогащения урана "не будет продолжится" и что Штаты собираются вывезти с территории Ирана имеющиеся там запасы обогащенного урана.

Напомним, ночью 8 апреля США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. При этом обе стороны заявляют о своей "победе". В рамках договоренности Тегеран должен открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.

10 апреля ожидаются переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде, столице Пакистана. Делегацию США должен возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

От Ирана уже поступают сигналы о готовности отойти от договоренности с США, если Израиль продолжит удары по территории Ливана. Ряд стран региона в течение 8 апреля заявили о новых иранских ударах.