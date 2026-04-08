Американську делегацію на переговорах з Іраном очолить Венс

Американську делегацію на переговорах з Іраном 10 квітня у Пакистані очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.

Як інформує Reuters, пише "Європейська правда", про це у середу заявили журналістам у Білому домі.

Іран очікувано представлятимуть спікер законодавчого органу, колишній командувач КВІР Мохаммад Бакер Калібаф та міністр закордонних справ Аббас Аракчі, один з небагатьох представників вищого керівництва країни, які залишились живими після ударів США та Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перший раунд переговорів США та Ірану щодо укладення мирної угоди запланований на п’ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану Ісламабаді.

Вночі 8 квітня США та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди. При цьому обидві сторони заявляють про свою "перемогу". В рамках домовленості Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав домовленість з Іраном "крихким перемир'ям".

Від Ірану вже надходять сигнали про намір відійти від домовленості зі США, якщо Ізраїль продовжить удари по території Лівану. Низка країн регіону протягом 8 квітня заявили про нові іранські удари.