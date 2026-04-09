WSJ: в администрации Трампа ищут способы наказать страны НАТО за отстранение от войны в Иране

Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.

Одно из предложений будет предусматривать вывод американских войск из стран-членов НАТО, которые считаются бесполезными в военных усилиях против Ирана, и размещение их в странах, оказывающих большую поддержку США.

Считается, что этот вариант значительно уступает недавним угрозам президента Трампа полностью вывести США из Альянса, чего он, согласно закону, не может сделать без согласия Конгресса.

Этот план, получивший поддержку среди высокопоставленных чиновников администрации в течение последних недель, находится на ранней стадии разработки и является одним из нескольких предложений по наказанию союзников.

Помимо передислокации войск, план также может включать закрытие базы США по крайней мере в одной из европейских стран, возможно, в Испании или Германии, по словам двух представителей администрации.

По словам чиновников, страны, которые могут получить выгоду – увеличение численности американского контингента – включают Польшу, Румынию, Литву и Грецию, которые считаются союзниками, поддержавшими США в войне против Ирана. Этот план может привести к размещению большего количества американских войск ближе к российской границе, что, вероятно, вызовет несогласие со стороны Москвы.

У США около 84 000 военнослужащих, размещенных в странах Европы. Американские базы на континенте служат важнейшим центром глобальных военных операций Вашингтона, а также обеспечивают экономическую выгоду для стран, где они находятся, благодаря инвестициям.

Напомним, в Белом доме накануне заявили, что президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, возможно, расскажет ему о своих намерениях выйти из Альянса.

На прошлой неделе Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.

