У Трампа допускають, що він говоритиме з Рютте про свої наміри вийти з НАТО

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте збирається висловити йому своє "розчарування" НАТО у контексті того, що партнери відмежувались від війни проти Ірану, та, можливо, говоритиме про свої наміри вийти з Альянсу.

Як повідомляє CNN, пише "Європейська правда", про це на брифінгу 8 квітня заявила речниця Керолайн Лівітт.

Речниця сказала, що Трамп у середу вкотре висловив своє розчарування союзниками у НАТО через те, що вони не долучилися на боці США під час війни проти Ірану.

За її словами, Трамп висловив жаль, що НАТО "розвернувся спиною" до американців в останні шість тижнів, при тому, що це американський народ фінансував їхню безпеку".

Лівітт сказала, що Трамп очікує "дуже відвертої розмови" з генсеком Марком Рютте під час зустрічі в Овальному кабінеті, що почнеться за кілька годин.

Її запитали, чи Трамп серйозно розглядає вихід з НАТО через своє невдоволення, про що недавно публічно згадував.

Речниця відповіла, що це "те, що президент обговорював, і, думаю, одне з питань, яке президент обговорюватиме через кілька годин з генсеком Рютте".

Нагадаємо, минулого тижня Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.

Цього тижня Трамп розповів, що його невдоволення НАТО загострилося ще після того, коли союзники не зрозуміли його бажання анексувати Гренландію, територію Данії.

Детально про те, як розуміти погрози Трампа вийти з НАТО та чого очікувати далі – у відеоблозі "ЄвроПравди".