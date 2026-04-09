В Вильнюсе более 10 тысяч человек вышли на протест против поправок, касающихся общественного вещателя

Вечером 8 апреля в Вильнюсе собралось более 10 тысяч человек, чтобы выразить протест против попыток политизации общественного вещателя LRT.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как известно, попытки депутатов от правящей коалиции во главе с социал-демократами ускорить принятие поправок в прошлом году спровоцировали несколько митингов у здания парламента в декабре прошлого года.

В самой массовой демонстрации приняли участие более 10 тысяч человек, что сделало ее одной из крупнейших акций протеста за последние годы.

По оценкам полиции, демонстрация 8 апреля также собрала аналогичное количество людей.

После того как не удалось принять поправки по ускоренной процедуре, была создана парламентская рабочая группа для пересмотра системы управления телерадиокомпанией.

Законопроект, подготовленный этой группой, был расширен, и журналисты и ученые критикуют его за признаки цензуры.

"Они будут контролировать то, что вы видите и слышите. И когда вы говорите это вслух, это становится действительно страшным. Эксперты уже четко заявили, что этот закон можно считать цензурой, которая запрещена Конституцией", – заявила организатор протеста, председатель Ассоциации профессиональных журналистов (ŽPA) Бируте Давидоните.

Другие участники митинга заявили, что им не хватает четких объяснений от членов Сейма относительно цели предложенных изменений.

Согласно заявлению, опубликованному ŽPA накануне протеста, в декабре толпе удалось остановить ускоренные изменения, и организаторы надеялись сделать это снова.

Напомним, 17 декабря в Литве на фоне интенсивных дебатов вокруг резонансного законодательства о LRT Сейм утвердил поправку, в которой упоминается кот одной из депутаток.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Литва борется за свободу слова: как общество встало на защиту общественного вещателя