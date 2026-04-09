Литва переносить стратегічні запаси подалі від кордону з Білоруссю

До 2027 року Литва планує перенести склади, на яких зберігаються аварійні запаси продовольства, палива та інших товарів подалі від кордону з Білоруссю.

Про це повідомив Національний центр з управління кризовими ситуаціями (NKVC) Литви, передає LRT, пише "Європейська правда".

Керівник Бюро планування NKVC Аурімас Гушчюс заявив, що NKVC вивезе склади з прикордонних районів.

"Звичайно, процеси будівництва та проєктування тривають роками, але 2027 рік – це вже фінальний етап перенесення запасів із небезпечних зон", – сказав він.

За його словами, 60% запасів, що зберігаються на складах поблизу білоруського кордону, вже перевезено до центральної частини Литви.

"Запаси цивільного захисту, якими управляє Департамент пожежної та рятувальної служби, будуть перевезені у 2027 році, після того, як у центральній та північній частині Литви будуть побудовані два нові склади", – сказав він.

Державний резерв використовується у надзвичайних ситуаціях або кризових ситуаціях, а також у разі мобілізації або оголошення надзвичайного стану чи війни.

За даними Державної аудиторської служби, у період з 2022 по 2025 рік на накопичення та управління запасами було витрачено 12,6 млн євро. Сума коштів у запасі, а також види, кількість та місця зберігання запасів є секретною інформацією.

