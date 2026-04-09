Литва перемещает стратегические запасы подальше от границы с Беларусью

К 2027 году Литва планирует перенести склады, на которых хранятся аварийные запасы продовольствия, топлива и других товаров, подальше от границы с Беларусью.

Об этом сообщил Национальный центр по управлению кризисными ситуациями (NKVC) Литвы, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Руководитель Бюро планирования NKVC Ауримас Гушчюс заявил, что NKVC вывезет склады из приграничных районов.

"Конечно, процессы строительства и проектирования длятся годами, но 2027 год – это уже финальный этап переноса запасов из опасных зон", – сказал он.

По его словам, 60% запасов, хранящихся на складах вблизи белорусской границы, уже перевезено в центральную часть Литвы.

"Запасы гражданской защиты, которыми управляет Департамент пожарной и спасательной службы, будут перевезены в 2027 году, после того как в центральной и северной части Литвы будут построены два новых склада", – сказал он.

Государственный резерв используется в чрезвычайных или кризисных ситуациях, а также в случае мобилизации или объявления чрезвычайного положения или войны.

По данным Государственной аудиторской службы, в период с 2022 по 2025 год на накопление и управление запасами было потрачено 12,6 млн евро. Сумма средств в запасе, а также виды, количество и места хранения запасов являются секретной информацией.

