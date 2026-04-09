ЗМІ: Франція подвоїть покарання для суден "тіньового флоту"

Франція планує подвоїти терміни ув'язнення та суми штрафів для власників та операторів суден, які ходять під фальшивим прапором або відмовляються виконувати накази про зупинку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання France24, яке ознайомилося з проєктом оновлення закону про військове планування.

Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило, що збільшення покарань спрямоване на посилення боротьби з "тіньовим флотом" Росії.

Франція планує карати порушників позбавленням волі на строк до двох років та штрафом у розмірі 300 тисяч євро. Це подвоїть чинні штрафи, а санкції застосовуватимуться до будь-якої особи, яка здійснює "повноваження контролю або управління" експлуатацією судна, йдеться в проєкті закону.

Можливі покарання можуть бути збільшені до семи років позбавлення волі та штрафу в розмірі 700 тисяч євро, якщо життя осіб, які перебувають на борту судна, буде поставлено під загрозу.

Французький парламент має проголосувати за цей законопроєкт до 14 липня.

Обговорення щодо змін законодавства відбувається на тлі того, що з вересня Франція затримала три судна, підозрювані у приналежності до "тіньового флоту" Росії.

Наприкінці березня у Франції засудили до року ув’язнення китайського капітана російського танкера Boracay, захопленого торік французьким флотом біля берегів Бретані.

22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

20 березня стало відомо, що Франція за підтримки Великої Британії затримала у Середземному морі судно Deyna, яке належить до "тіньового флоту" танкерів Росії.