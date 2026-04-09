СМИ: Франция удвоит наказание для судов "теневого флота"

Франция планирует удвоить сроки заключения и суммы штрафов для владельцев и операторов судов, которые ходят под фальшивым флагом или отказываются выполнять приказы об остановке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание France24, которое ознакомилось с проектом обновления закона о военном планировании.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что увеличение наказаний направлено на усиление борьбы с "теневым флотом" России.

Франция планирует наказывать нарушителей лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 300 тысяч евро. Это удвоит действующие штрафы, а санкции будут применяться к любому лицу, осуществляющему "полномочия контроля или управления" эксплуатацией судна, говорится в проекте закона.

Возможные наказания могут быть увеличены до семи лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч евро, если жизнь людей, находящихся на борту судна, будет поставлена под угрозу.

Французский парламент должен проголосовать за этот законопроект до 14 июля.

Обсуждение изменений законодательства происходит на фоне того, что с сентября Франция задержала три судна, подозреваемые в принадлежности к "теневому флоту" России.

В конце марта во Франции приговорили к году заключения китайского капитана российского танкера Boracay, захваченного в прошлом году французским флотом у берегов Бретани.

22 января Франция при поддержке Британии задержала танкер Grinch у берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

20 марта стало известно, что Франция при поддержке Великобритании задержала в Средиземном море судно Deyna, которое принадлежит к "теневому флоту" танкеров России.