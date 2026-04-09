У Франції виключили розгортання фрегатів в рамках місії в Ормузькій протоці

Франція не планує на даному етапі розгортати свої фрегати в Ормузькій протоці для гарантування безпеки судноплавства.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен, передає BFMTV.

Міністерка повідомила, що Франція спільно з 17 країнами працює над "планом перетину" цієї зони.

"Мета полягає в тому, щоб, як тільки перемир’я стане стійким, переговори дадуть результат, а наявність мін буде перевірена, можна було уявити, що судна зможуть пройти та, можливо, будуть мати супровід", – сказала Вотрен.

Франція на цей час виключає відправку фрегатів через "надзвичайно нестабільне перемир’я", пояснила посадовиця. Водночас вона додала, що "нічого не можна виключати" щодо можливої участі країни у розмінуванні протоки.

9 квітня ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати вимагають конкретних зобов'язань від європейських союзників для забезпечення вільного судноплавства Ормузькою протокою на тлі досягнутого перемир’я з Іраном.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що близько 15 країн планують сприяти відновленню руху через Ормузьку протоку після припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном.