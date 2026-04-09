Во Франции исключили развертывание фрегатов в рамках миссии в Ормузском проливе

Франция не планирует на данном этапе разворачивать свои фрегаты в Ормузском проливе для обеспечения безопасности судоходства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, передает BFMTV.

Министр сообщила, что Франция совместно с 17 странами работает над "планом пересечения" этой зоны.

"Цель в том, чтобы, как только перемирие станет устойчивым, переговоры дадут результат, а проверка на наличие мин будет завершена, можно было представить, что суда смогут пройти и, возможно, будут иметь сопровождение", – сказала Вотрен.

Франция в настоящее время исключает отправку фрегатов из-за "чрезвычайно нестабильного перемирия", пояснила чиновница. В то же время она добавила, что "ничего нельзя исключать" относительно возможного участия страны в разминировании пролива.

9 апреля СМИ сообщили, что Соединенные Штаты требуют конкретных обязательств от европейских союзников для обеспечения свободного судоходства через Ормузский пролив на фоне достигнутого перемирия с Ираном.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что около 15 стран планируют способствовать восстановлению движения через Ормузский пролив после прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном.