Макрон: близько 15 країн погодилися сприяти безпечному проходу Ормузькою протокою 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що близько 15 країн планують сприяти відновленню руху через Ормузьку протоку після припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Макрон оголосив під час засідання Ради безпеки і оборони, цитує Reuters.

Французький президент повідомив, що Париж очолить оборонну місію для відновлення судноплавства протокою, яка була заблокована Іраном від початку війни.

"Близько 15 країн наразі мобілізовані та беруть участь у плануванні під керівництвом Франції, щоб забезпечити реалізацію цієї суто оборонної місії у координації з Іраном для сприяння відновленню судноплавства", – сказав Макрон.

Після того як США та Іран погодилися на пропозицію Пакистану про двотижневе припинення вогню, у Тегерані оголосили про наміри відкрити Ормузьку протоку для судноплавства на цей період.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав усі сторони конфлікту на Близькому Сході "повністю дотримуватися" режиму припинення вогню для проведення подальших переговорів. Він також наполіг на тому, що зупинення бойових дій має включати Ліван.

Повідомлялося, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.