ЗМІ: США вимагають зобов’язань від союзників щодо відкриття Ормузької протоки

Сполучені Штати вимагають конкретних зобов'язань від європейських союзників для забезпечення вільного судноплавства Ормузькою протокою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

За словами високопосадовця НАТО, Вашингтон хоче отримати від європейських союзників конкретні пропозиції протягом кількох днів на тлі досягнутого перемир’я між США та Іраном.

Прохання було представлене під час переговорів між представниками американської адміністрації та посадовцями НАТО в Білому домі, де президент Дональд Трамп зустрівся з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.

Коаліція під керівництвом Великої Британії, що складається з понад 40 країн, раніше зобов'язалася допомогти відкрити Ормузьку протоку після припинення активних бойових дій на Близькому Сході.

Однак удари між Іраном та Ізраїлем продовжуються, а протока залишається фактично закритою. Тегеран заявив, що напади Ізраїлю на пов'язане угруповання "Хезболла" в Лівані є порушенням угоди про припинення вогню.

Нагадаємо, Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп "відверто розчарований" тим, що деякі союзники США відмовилися приєднатися до військових зусиль проти Ірану. Водночас Рютте ухилився від запитання про те, чи Трамп розглядає можливість виходу з Альянсу.