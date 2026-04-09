У Кремлі виправдали супровід підсанкційних танкерів у Ла-Манші "захистом від піратства"

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що РФ має права захищатися від "піратства" на тлі повідомлень у ЗМІ про те, що російський фрегат супроводжував танкери, на які Британія наклала санкції.

Про це він сказав у четвер, 9 квітня, цитує РБК, пише "Європейська правда".

Раніше The Telegrapgh повідомило, що фрегат російського флоту "Адмірал Григорович" супроводжував два нафтові танкери, що перебувають під санкціями Великої Британії: судно під російським прапором "Universal" та судно під прапором Камеруну "Enigma" – через Ла-Манш.

На запитання щодо цього Пєсков заявив, що Росія має право "вживати заходів" для захисту своїх економічних інтересів у випадках, коли їм завдавали шкоди.

"Ми були свідками випадків піратства в міжнародних водах. Ці випадки завдавали шкоди економічним інтересам Російської Федерації, тому Росія вважає себе вправі і буде вживати заходів щодо захисту своїх інтересів", – додав речник Кремля.

Як відомо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.

Після ухвалення такого рішення посольство РФ у Великій Британії розкритикувало країну.