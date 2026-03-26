У РФ погрожують заходами Британії, яка дозволила абордаж суден "тіньового флоту"

Посольство РФ у Великій Британії розкритикувало країну за те, що британські військові отримали дозвіл висаджуватися на судна так званого "тіньового флоту" РФ, що проходять транзитом через британські води.

Заяву цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

Як відомо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.

Після цього у посольстві РФ у Британії заявили, що Росія використовуватиме всі заходи, "зокрема асиметричні, для захисту своїх інтересів".

"Безрозсудні заяви про наміри атакувати російські торгові судна прямо свідчать про прагнення до загострення і без того напруженої ситуації у сфері безпеки та міжнародної торгівлі", – заявили у посольстві РФ.

22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон сказав йому про плани відпустити танкер Grinch через вимоги законодавства.

ЗМІ повідомляли, що країни Європи обговорюють можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" Росії.

20 березня стало відомо, що Франція за підтримки Великої Британії затримала у Середземному морі судно Deyna, яке належить до "тіньового флоту" танкерів Росії.