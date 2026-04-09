В Кремле оправдали сопровождение подсанкционных танкеров в Ла-Манше "защитой от пиратства"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ имеет право защищаться от "пиратства" на фоне сообщений в СМИ о том, что российский фрегат сопровождал танкеры, на которые Великобритания наложила санкции.

Об этом он сказал в четверг, 9 апреля, цитирует РБК, пишет "Европейская правда".

Ранее The Telegrapgh сообщило, что фрегат российского флота "Адмирал Григорович" сопровождал два нефтяных танкера, находящихся под санкциями Великобритании: судно под российским флагом Universal и судно под флагом Камеруна Enigma – через Ла-Манш.

На вопрос об этом Песков заявил, что Россия имеет право "принимать меры" для защиты своих экономических интересов в случаях, когда им наносили ущерб.

"Мы были свидетелями случаев пиратства в международных водах. Эти случаи наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации, поэтому Россия считает себя вправе и будет принимать меры по защите своих интересов", – добавил спикер Кремля.

Как известно, премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранители Великобритании теперь смогут перехватывать суда, которые попали под санкции Британии и проходят транзитом через британские воды.

После принятия такого решения посольство РФ в Великобритании раскритиковало страну.