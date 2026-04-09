У Британії застерегли Росію від посилення військової активності в Атлантиці

В уряді Британії попередили Росію про "серйозні наслідки", якщо Москва продовжить загрожувати британським підводним об’єктам в Атлантичному океані, а також розкрили деталі провальної російської операції.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, передає Sky News.

Очільник Міноборони повідомив, що Лондон спостерігає збільшення активності Росії в північній частині Атлантики.

За його словами, британські військові зафіксували російський ударний підводний човен класу "Акула" та два спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень Росії. Гілі також згадав про виявлення російського розвідувального корабля "Янтар" у листопаді минулого року.

За словами міністра, ці судна отримали наказ від правителя РФ Владіміра Путіна "вести гібридну війну проти Великої Британії та союзників, зокрема навколо критично важливої ​​підводної інфраструктури".

Британські військові відстежують судна у морі та в повітрі в рамках скоординованої місії з союзниками. Один з підводних човнів вже вирушив назад до Росії.

Операції проти російських підводних човнів, у яких брали участь понад 500 британських військовослужбовців, тривали понад місяць і тепер завершилися, повідомив Гілі.

Міністр заявив про відсутність доказів того, що російські підводні човни в Атлантиці завдали будь-якої шкоди підводним кабелям чи трубопроводам Великої Британії. Міністр застеріг Москву від подальших гібридних атак проти країни.

"Президенту Путіну я кажу: ми бачимо вас, ми бачимо вашу діяльність щодо наших кабелів та трубопроводів, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити буде неприпустима та матиме серйозні наслідки"", – заявив міністр.

Як повідомили ЗМІ, російський фрегат супроводжував танкери "тіньового флоту", на які Велика Британія наклала санкції, через Ла-Манш. У Кремлі назвали це "захистом від піратства".

Як відомо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.