В Великобритании предупредили Россию об усилении военной активности в Атлантике

В правительстве Великобритании предупредили Россию о "серьезных последствиях", если Москва продолжит угрожать британским подводным объектам в Атлантическом океане, а также раскрыли подробности провальной российской операции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает Sky News.

Глава Минобороны сообщил, что Лондон наблюдает увеличение активности России в северной части Атлантики.

По его словам, британские военные зафиксировали российскую ударную подводную лодку класса "Акула" и две специализированные подводные лодки Главного управления глубоководных исследований России. Гили также упомянул об обнаружении российского разведывательного корабля "Янтарь" в ноябре прошлого года.

По словам министра, эти суда получили приказ от правителя РФ Владимира Путина "вести гибридную войну против Великобритании и союзников, в частности вокруг критически важной подводной инфраструктуры".

Британские военные отслеживают суда в море и в воздухе в рамках скоординированной миссии с союзниками. Одна из подводных лодок уже отправилась обратно в Россию.

Операции против российских подводных лодок, в которых участвовали более 500 британских военнослужащих, длились более месяца и теперь завершились, сообщил Хили.

Министр заявил об отсутствии доказательств того, что российские подводные лодки в Атлантике нанесли какой-либо ущерб подводным кабелям или трубопроводам Великобритании. Министр предостерег Москву от дальнейших гибридных атак против страны.

"Президенту Путину я говорю: мы видим вас, мы видим вашу деятельность в отношении наших кабелей и трубопроводов, и вы должны знать, что любая попытка их повредить будет недопустима и будет иметь серьезные последствия", – заявил министр.

Как сообщили СМИ, российский фрегат сопровождал танкеры "теневого флота", на которые Великобритания наложила санкции, через Ла-Манш. В Кремле назвали это "защитой от пиратства".

Как известно, премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранительные органы Великобритании теперь смогут перехватывать суда, попавшие под санкции Великобритании и проходящие транзитом через британские воды.