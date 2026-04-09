У Литві виявили дезінформаційну кампанію, спрямовану на сепаратизм

Національний центр управління кризовими ситуаціями Литви (NKVC) повідомив, що виявив у соціальних мережах дописи з дезінформацією, які ставлять під сумнів територіальну цілісність країни, зокрема поширюють сепаратистські наративи щодо Клайпедського району на Балтійському узбережжі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило LRT.lt.

"Ми ще не маємо надійної інформації про те, чи пов’язані ці дописи про Клайпедський регіон із подібними кампаніями дезінформації в Естонії чи Латвії, але влада реагує на це і звертається до платформ із проханням видалити контент, що ставить під сумнів територіальну цілісність Литви", – зазначив NKVC.

Ці випадки відстежують аналітичні групи з Національного центру кризового управління Литви, Департаменту державної безпеки (VSD), Збройних сил Литви та поліції.

"Наразі ми оцінюємо, що охоплення цих дописів є обмеженим, але характер контенту є провокативним і може бути використаний для створення або підтримки інформаційної атаки", – зазначив центр.

NKVC наголосив, що дезінформація в соціальних мережах часто поширюється навмисно, використовуючи емоційний контент та штучно збільшуючи охоплення.

"Найважливіше для громадськості – це проста інформаційна гігієна: не поширюйте та не коментуйте такі дописи так, щоб збільшити їхню видимість", – йдеться у заяві.

Раніше подібні дописи з’являлися у зв’язку з переважно російськомовним регіоном Нарва в Естонії. Тоді активістів піддали критиці за те, що вони нібито підсилювали ці наративи, відкрито спростовуючи їх.

Нагадаємо, у Латвії попереджали, що Росія почала дезінформаційну кампанію на тему "надання неба" для ударів України по портах РФ на Балтійському морі, та висловили Москві протест з цього приводу; в Естонії прямо заперечують російські звинувачення про "надання дозволу Україні".