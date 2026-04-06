В Естонії заявили, що радили Україні атакувати об’єкти в РФ за окремими маршрутами

Начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії Антс Ківісельг заявив, що Таллінн рекомендував Україні обирати "коридори" для атак по Росії таким чином, щоб вони не потрапляли в естонський повітряний простір.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв’ю ERR.

Ківісельг заявив, що попри зростання кількості атак у регіоні повітряний простір Естонії не використовується для здійснення таких ударів. За його словами, випадки, коли дрони залітали в повітряний простір країни, відбувалися з території Росії та часто були спричинені діями тамтешньої протиповітряної оборони.

Ківісельг підкреслив, що Естонія не дозволить використовувати свою територію або повітряний простір для атак проти Росії та рекомендувала українцям обирати маршрути атак так, щоб вони не порушували кордонів країни.

"Ми рекомендували обирати коридори для атак так, щоб вони не потрапляли в повітряний простір Естонії, хоча повністю виключити це неможливо. Безумовно, тут також відіграє роль діяльність російської ППО, через яку дрони потрапляють сюди… Найнадійніший спосіб запобігти потраплянню дронів на територію Естонії – це припинення загарбницької війни Росії, що позбавило б Україну необхідності атакувати цілі в безпосередній близькості від нас", – зазначив військовий.

Як писала "Європейська правда", під час серії ударів України по російських портах довкола Санкт-Петербурга наприкінці березня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії та Фінляндії.

В Естонії 31 березня знову знайшли заблукалий український безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

В МЗС України перепросили перед державами Балтії та Фінляндією за ці випадки та зазначили, що це, найімовірніше, наслідок впливу російських засобів РЕБ.