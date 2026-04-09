В Литве выявили дезинформационную кампанию, направленную на сепаратизм

Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы (NKVC) сообщил, что обнаружил в социальных сетях сообщения с дезинформацией, которые ставят под сомнение территориальную целостность страны, в частности распространяют сепаратистские нарративы в отношении Клайпедского района на Балтийском побережье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал LRT.lt.

"У нас пока нет достоверной информации о том, связаны ли эти посты о Клайпедском регионе с подобными кампаниями дезинформации в Эстонии или Латвии, но власти реагируют на это и обращаются к платформам с просьбой удалить контент, ставящий под сомнение территориальную целостность Литвы", – отметил NKVC.

Эти случаи отслеживают аналитические группы из Национального центра кризисного управления Литвы, Департамента государственной безопасности (VSD), Вооруженных сил Литвы и полиции.

"В настоящее время мы оцениваем, что охват этих постов ограничен, но характер контента провокационный и может быть использован для создания или поддержки информационной атаки", – отметил центр.

NKVC подчеркнул, что дезинформация в социальных сетях часто распространяется намеренно, с использованием эмоционального контента и искусственного увеличения охвата.

"Самое важное для общественности – это простая информационная гигиена: не распространяйте и не комментируйте такие посты, чтобы не повышать их видимость", – говорится в заявлении.

Ранее подобные посты появлялись в связи с преимущественно русскоязычным регионом Нарва в Эстонии. Тогда активистов подвергли критике за то, что они якобы усиливали эти нарративы, открыто опровергая их.

Напомним, в Латвии предупреждали, что Россия начала дезинформационную кампанию на тему "предоставления неба" для ударов Украины по портам РФ на Балтийском море, и выразили Москве протест по этому поводу; в Эстонии прямо опровергают российские обвинения о "предоставлении разрешения Украине".