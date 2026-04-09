В Великобритании уверены в американской преданности НАТО

Министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что США остаются "полностью приверженными НАТО", несмотря на комментарии американского президента Дональда Трампа.

Об этом он заявил в четверг, 9 апреля, как сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Гили подчеркнул, что США остаются "полностью приверженными НАТО", но требуют от стран "увеличить усилия".

В частности, британский министр рассказал о своих беседах с министром обороны США Питом Хегсетом.

"Он четко заявляет, что США остаются полностью приверженными НАТО и статье 5 [о коллективной обороне]. Но он так же настойчиво требует от европейских стран-членов, таких как Великобритания, активизировать усилия: в отношении Украины, что мы уже делаем; в отношении оборонных расходов, что мы уже делаем и продолжаем делать; а также в отношении европейского лидерства в рамках НАТО", – подчеркнул глава оборонного ведомства Великобритании.

Напомним, ранее Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Ранее американский президент заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Альянс без гарантий: как будущее НАТО стало заложником выборов в США