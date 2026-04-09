Еврокомиссар по вопросам торговли посетит США

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович посетит Соединенные Штаты в конце апреля.

Об этом Politico сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, пишет "Европейская правда".

По словам Гилла, неизвестно, будет ли в повестке дня новый и противоречивый "диалог" по вопросам технологий.

В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам технологий Тома Ренье заявил, что ЕС готов "разъяснить недоразумения" с США.

Как отмечается, Европейский Союз сопротивляется давлению со стороны США по смягчению регулирования технологического сектора, которое в администрации Дональда Трампа считают техническими барьерами в торговле.

Ожидается, что к возможному диалогу будут привлечены представители Генеральных директоратов Еврокомиссии по вопросам коммуникационных сетей (DG Connect) и конкуренции (DG Competition). Окончательный состав делегации в настоящее время согласовывается как в Брюсселе, так и с американской стороной.

Несмотря на усилия США, вопрос технологического регулирования не вошел в торговое перемирие между сторонами, достигнутое ранее. В настоящее время ЕС и США работают над имплементацией совместного заявления, согласованного по итогам переговоров, в национальное законодательство.

По словам Хилла, именно выполнение этого заявления станет ключевым пунктом повестки дня будущих переговоров.

Несколько осведомленных собеседников отметили, что если переговоры будут успешными, Евросоюз может выполнить свою часть договоренностей уже к июню.

Кроме того, по словам Хилла, стороны будут обсуждать сотрудничество в сфере критически важных сырьевых материалов. Вашингтон и Брюссель ведут переговоры по соответствующему соглашению, однако государства-члены ЕС в настоящее время просят больше времени для оценки предложенного меморандума и плана действий.

Стоит напомнить, что Европарламент 26 марта принял позицию по двум предложениям относительно тарифов в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США, согласованного в Торнбери летом 2025 года.

Речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Торнбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Реакция европейских столиц на него была неоднозначной, со стороны Европарламента также раздавалась критика за чрезмерные уступки ЕС.