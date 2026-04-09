У Чехії збудують новий завод із виробництва дронів

Чеський виробник безпілотних літальних апаратів Primoco UAV отримав дозвіл на будівництво нового підприємства у місті Пісек.

Про це повідомляє Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Компанія інвестує в проєкт 30,6 млн євро. Завод дозволить збільшити виробництво до 300 БПЛА на рік.

Виробництво в промисловій зоні міста Пісек має розпочатися у 2028 році.

Компанія розпочала підготовку проєкту в квітні 2024 року. За словами засновника та генерального директора компанії Ладіслава Семетковського, з моменту придбання аеропорту Пісек-Крашовіце у 2019 році Primoco став глобальним гравцем на ринку дронів.

"Нове підприємство в Пісеку не тільки відповідатиме цьому зростанню, але й завдяки своїй архітектурній якості буде сучасним виробничим підприємством 21 століття", – зазначив Семетковський.

Primoco UAV розробляє та виробляє БПЛА, які застосовуються для вирішення широкого спектра цивільних і військових завдань і можуть літати в повністю автономному режимі відповідно до запрограмованих планів польоту.

Primoco One 150 здатні перебувати в повітрі до 15 годин і мають збільшену дальність польоту. Вони експлуатуються на чотирьох континентах і використовуються для перевірки справності трубопроводів та розподільчих мереж в енергетичному секторі, забезпечення прикордонної та прибережної безпеки, моніторингу пожеж, а також у пошуково-рятувальних цілях.

