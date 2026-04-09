В Чехии построят новый завод по производству дронов

Чешский производитель беспилотных летательных аппаратов Primoco UAV получил разрешение на строительство нового предприятия в городе Писек.

Об этом сообщает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Компания инвестирует в проект 30,6 млн евро. Завод позволит увеличить производство до 300 БПЛА в год.

Производство в промышленной зоне города Писек должно начаться в 2028 году.

Компания приступила к подготовке проекта в апреле 2024 года. По словам основателя и генерального директора компании Ладислава Семетковского, с момента приобретения аэропорта Писек-Крашовице в 2019 году Primoco стал глобальным игроком на рынке дронов.

"Новое предприятие в Писеке не только будет отвечать этому росту, но и благодаря своему архитектурному качеству станет современным производственным предприятием 21 века", – отметил Семетковский.

Primoco UAV разрабатывает и производит БПЛА, которые применяются для решения широкого спектра гражданских и военных задач и могут летать в полностью автономном режиме в соответствии с запрограммированными планами полета.

Primoco One 150 способны находиться в воздухе до 15 часов и имеют увеличенную дальность полета. Они эксплуатируются на четырех континентах и используются для проверки исправности трубопроводов и распределительных сетей в энергетическом секторе, обеспечения пограничной и прибрежной безопасности, мониторинга пожаров, а также в поисково-спасательных целях.

