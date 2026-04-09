Зеленский анонсировал встречу с участием США по прекращению войны

В ближайшее время состоится трехсторонняя встреча с участием США о прекращении развязанной РФ войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Владимир Зеленский, которого цитирует"Укринформ".

Как отметил украинский президент, формат этой встречи еще окончательно не определен.

"Был разговор с представителями группы президента Соединенных Штатов, и мы договорились, что в ближайшее время будет трехсторонняя встреча, или будет формат, когда американская группа приедет к нам, наверное, потом поедет к соседям (РФ. – Ред.)", – рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас идет работа над доработкой вопроса о гарантиях безопасности для Украины, поскольку не найдены ответы на ключевые вопросы.

Среди этих вопросов Зеленский назвал, в частности, то, как финансировать украинскую армию после окончания войны, как получить системы ПВО, которые важны как для стран Европы, так и стран Ближнего Востока, "и самый сложный вопрос – это реакция Соединенных Штатов Америки на повторную агрессию со стороны России, если такая агрессия будет происходить".

Напомним, 4 апреля глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что ожидает визит американской делегации в Киев после Пасхи.

Буданов отметил, что американская делегация во главе с посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером может посетить Киев после 12 апреля.

Перед тем стало известно, что Зеленский пригласил американскую переговорную делегацию в Киев.