У ЄС розповіли, коли Україна зможе отримати 2 млрд євро за єврореформи

Після вступу в силу ухвалених Верховною Радою кількох законопроєктів, необхідних для розблокування понад 2 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility, Україна може надіслати ЄС запит на виплату, яка буде здійснена після погодження у Раді Євросоюзу.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, повідомила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста.

Україна може надіслати ЄС запит на наступну виплату в рамках Ukraine Facility після вступу в силу проголосованих ВР цього тижня законопроєктів.

"Ми дійсно можемо вітати ухвалення Верховною Радою кількох законопроєктів, які підтримують шлях України до вступу в ЄС", – заявила Подеста.

Вона уточнила, що йдеться про п'ять законів, три з яких входять до Плану України, складеного для реалізації механізму Ukraine Facility, на які напередодні звернула увагу єврокомісарка Марта Кос у листі до спікера ВР.

Нагадаємо, у листі йшлося про те, що ухвалення 11 законопроєктів, які фактично є простроченими зобов’язаннями України у плані єврореформ за 2025 рік, дозволить залучити для України фінансування до 4 млрд євро.

"Щойно закони набудуть чинності, Україна зможе включити їх до наступного запиту на виплату… що розблокує кошти, які наразі призупинені", – розповіла Подеста.

Напередодні Марта Кос привітала ухвалення Верховною Радою низки законів, важливих для євроінтеграції України та отримання фінансової підтримки від ЄС, і повідомила, що це дозволить розблокувати понад 2 млрд євро.

Це дасть змогу Єврокомісії подати пропозицію Раді ЄС у формі імплементаційного рішення, яке Рада ЄС повинна буде затвердити (одностайність не потрібна) – і після цього Україна отримає виплату.

Також речниця Єврокомісії "особливо привітала… прогрес, досягнутий щодо законодавства, пов'язаного з МВФ, зокрема схвалення законопроєкту про продовження військового збору на три роки після війни та перше читання законопроєкту про оподаткування цифрових платформ, які обидва були умовами програми МВФ".

Як повідомляла "Європейська правда", 7 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №14005 щодо цифровізації процедур виконання судових рішень, що є індикатором за програмою Ukraine Facility.

Також в остаточному другому читанні ухвалили закон №12087-д щодо об'єднання ринків електроенергії України та Європи і закон про "промисловий безвіз" із ЄС.

Крім того, ВР схвалила "євроінтеграційний" законопроєкт 14412 "Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування".