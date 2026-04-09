В ЕС рассказали, когда Украина сможет получить 2 млрд евро за еврореформы

После вступления в силу принятых Верховной Радой нескольких законопроектов, необходимых для разблокирования более 2 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility, Украина может направить ЕС запрос на выплату, которая будет осуществлена после согласования в Совете ЕС.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе, сообщила заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Арианна Подеста.

"Мы действительно можем приветствовать принятие Верховной Радой нескольких законопроектов, которые поддерживают путь Украины к вступлению в ЕС", – заявила Подеста.

Она уточнила, что речь идет о пяти законах, три из которых входят в План Украины, составленный для реализации механизма Ukraine Facility, на которые накануне обратила внимание еврокомиссар Марта Кос в письме к спикеру ВР.

Напомним, в письме говорилось, что принятие 11 законопроектов, которые фактически являются просроченными обязательствами Украины в плане еврореформ за 2025 год, позволит привлечь для Украины финансирование до 4 млрд евро.

"Как только законы вступят в силу, Украина сможет включить их в следующий запрос на выплату... что разблокирует средства, которые сейчас приостановлены", – рассказала Подеста.

Накануне Марта Кос приветствовала принятие Верховной Радой ряда законов, важных для евроинтеграции Украины и получения финансовой поддержки от ЕС, и сообщила, что это позволит разблокировать более 2 млрд евро.

Это даст возможность Еврокомиссии подать предложение Совету ЕС в форме имплементационного решения Совета, которое Совет должен будет утвердить (единодушие не требуется) – и после этого Украина получит выплату.

Также пресс-секретарь Еврокомиссии "особенно приветствовала... прогресс, достигнутый по законодательству, связанному с МВФ, в частности одобрение законопроекта о продлении военного сбора на три года после войны и первое чтение законопроекта о налогообложении цифровых платформ, которые оба были условиями программы МВФ".

Как сообщала "Европейская правда", 7 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14005 о цифровизации процедур исполнения судебных решений, что является индикатором по программе Ukraine Facility.

Также в окончательном втором чтении приняли закон №12087-д об объединении рынков электроэнергии Украины и Европы и закон о "промышленном безвизе" с ЕС.

Кроме того, ВР приняла "евроинтеграционный" законопроект 14412 "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления".