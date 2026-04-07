ВР схвалила спрощення стягнення боргів, що є індикатором Ukraine Facility

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №14005 щодо оптимізації та цифровізації процедур виконання судових рішень, що є індикатором за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Документ спрямований на осучаснення процесів стягнення майна та реалізацію рекомендацій експертів Ради Європи щодо забезпечення права на справедливий суд.

Ухвалені зміни передбачають розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП), зокрема в частині прямої взаємодії виконавців із державними органами, банками, фінансовими установами та небанківськими надавачами платіжних послуг.

Окрім цього, запроваджується автоматизована взаємодія між Єдиним реєстром боржників та іншими державними реєстрами.

Згідно з документом, наявність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників стає підставою для відмови у вчиненні будь-яких дій щодо відчуження або застави її майна.

Водночас процес зняття обмежень автоматизується: після надходження коштів на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця АСВП самостійно формує повідомлення про погашення заборгованості. Це повідомлення є підставою для негайного виключення відомостей із реєстру боржників та зняття арешту з коштів, електронних грошей і цінних паперів.

Очікується, що впроваджені цифрові інструменти дозволять скоротити строки виконавчих дій та підвищити ефективність виконання судових рішень щодо майнових та немайнових зобов'язань.

Реалізація закону сприятиме поновленню порушених прав громадян і юридичних осіб шляхом усунення бюрократичних перепон у процесі примусового виконання рішень суду.

ВР схвалила законопроєкт 14412 "Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування", що є важливим у контексті руху до ЄС.

Європейська комісія попередила офіційний Київ, що наміри скоротити статус PEPів (політично значущих осіб, politically exposed persons) до трьох років суперечать європейській інтеграції, і рекомендувала Україні провести консультації, перш ніж впроваджувати відповідні норми.

