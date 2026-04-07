Рада ухвалила закон щодо об'єднання енергоринків України та Європи

Верховна Рада у вівторок в остаточному другому читанні ухвалила закон №12087-д щодо об'єднання ринків електроенергії України та Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію пресслужби ВР.

Як зазначено, документ спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу.

Зокрема, закон передбачає створення правових засад для об’єднання ринків (market coupling) "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі (щоб торгівля електроенергією відбувалася узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день).

Передбачено також імплементацію європейської моделі готовності до ризиків в електроенергетиці та запровадження механізмів забезпечення потужності.

Крім того, закон регулюватиме взаємодію між оператором системи передачі та оператором ринку для забезпечення транскордонного обміну електроенергією.

Документ також передбачає розвиток нових гнучких інструментів ринку та посилення ролі споживачів через розвиток громадських енергетичних об'єднань та інституту активного споживача.

"В умовах війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру цей закон суттєво посилює енергетичну безпеку держави. Ми запроваджуємо спільні підходи до управління ризиками та поглиблюємо координацію з європейськими партнерами. Це означає, що Україна реагуватиме на виклики не ізольовано, а як частина єдиного енергетичного простору Європи", – сказав заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин.

Прийняття закону є важливим кроком у процесі синхронізації національного законодавства у сфері енергетики з правом ЄС.

Повідомляли також, що ВР схвалила законопроєкт 14412 "Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування", що є важливим у контексті руху до ЄС.

Також у вівторок Рада прийняла євроінтеграційний закон щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з нормами Європейського Союзу.