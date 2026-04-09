Кількість випадків оголошення банкрутства у Німеччині у першому кварталі досягла найвищого рівня за останні понад 20 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє у четвер DW.

За інформацією Галлеського інституту економічних досліджень (IWH), з січня по березень цього року про банкрутство заявили 4 573 підприємства.

IWH зазначив, що кількість випадків банкрутства у першому кварталі 2026 року перевищила показники періоду фінансової кризи 2009 року.

За даними IWH, у березні кількість випадків банкрутства зросла на 71% порівняно із середнім показником за цей місяць у період з 2016 по 2019 рік.

Економічний інститут зазначив, що минулого місяця кількість банкрутств у будівельній галузі та роздрібній торгівлі досягла найвищого рівня за всю історію.

Однак, незважаючи на це, минулого місяця постраждали менше працівників порівняно з попереднім місяцем та березнем минулого року. IWH пояснив, що на початку року різко зросла кількість закриттів малих підприємств з невеликою кількістю працівників.

За даними IWH, минулого року кількість випадків банкрутства досягла найвищого рівня з 2005 року.

