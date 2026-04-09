Количество случаев объявления банкротства в Германии в первом квартале достигло самого высокого уровня за последние более 20 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает в четверг DW.

По информации Галлесского института экономических исследований (IWH), с января по март этого года о банкротстве заявили 4 573 предприятия.

IWH отметил, что количество случаев банкротства в первом квартале 2026 года превысило показатели периода финансового кризиса 2009 года.

По данным IWH, в марте количество случаев банкротства выросло на 71% по сравнению со средним показателем за этот месяц в период с 2016 по 2019 год.

Экономический институт отметил, что в прошлом месяце количество банкротств в строительной отрасли и розничной торговле достигло самого высокого уровня за всю историю.

Однако, несмотря на это, в прошлом месяце пострадали меньше работников по сравнению с предыдущим месяцем и мартом прошлого года. IWH объяснил, что в начале года резко возросло количество закрытий малых предприятий с небольшим количеством работников.

По данным IWH, в прошлом году количество случаев банкротства достигло самого высокого уровня с 2005 года.

